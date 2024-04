Sie könnten eine eigene Liga bilden

Schlag auf Schlag! Dieser Rhythmus hat es in sich. Am Sonntag der Schlager in Salzburg, am Mittwoch das Cupfinale in Klagenfurt, vier Tage später die drittletzte Runde in der Meisterschaft. Es geht um alles, noch nie stand im Titelfinish so viel Geld auf dem Spiel. Platz eins gleicht einem fünffachen (!) Fünffach-Jackpot. Alleine das Ticket für die Champions League ist 25 Millionen Euro wert, vier fixe Heimspiele im Herbst sorgen für weitere Top-Einnahmen.