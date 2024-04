Hirscher über sein Comeback-Ziel und neue Helden

Was wird also die größte Herausforderung für Hirscher am Weg zurück? „Ich war fünf Jahre weg vom Skifahren – das sind rund 25 Stangen-Trainings – das ist nicht viel“, so Hirscher. Also geht‘s für den 35-jährigen Salzburger zunächst vor allem darum, die Ski-Praxis zurückzubekommen.