Bursch (17) besprühte zum Üben zahlreiche Wände

Schon in den Jahren davor geübt

Er sprühte an zahlreichen öffentlichen Orten Graffitis an die Fassaden. Zu weiteren Taten aus den Jahren 2022 und 2023 zeigte er sich ebenfalls geständig. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Zum Motiv befragt gab er an, dass er seine Graffitikünste verbessern wollte. Der 17-Jährige wird nun wegen insgesamt 21-facher Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis angezeigt. Über die Qualität seiner Arbeit verriet die Polizei nichts...