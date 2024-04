Nur die Prügelknaben sind schlechter als der WAC!

Ein einziger WAC-Sieg in den vergangenen neun Partien – und der gelang dank eines knappen 2:1 nur bei den Prügelknaben aus Lustenau. Nimmt man also nur die sieben Partien der Qualifikationsgruppe her, liegen die „Wölfe“ da lediglich auf dem vorletzten Rang – mit sieben Punkten. Nur die eingesargten Vorarlberger sind um drei Zähler schlechter.