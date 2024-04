Frauen belästigt? Depardieu muss nun vor Gericht

Aller Voraussicht nach muss sich Depardieu im Oktober vor Gericht verantworten. Am Montag wurde er wegen der Aussagen von zwei Frauen, sie in den Jahren 2014 und 2021 sexuell belästigt zu haben, vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen und befragt. Danach verließ der 75-Jährige die Polizeidienststelle. Die Vorwürfe sind schockierend.