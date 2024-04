Wegen Diego Costa! Coach ruft Bank zum Streik auf

Verdutzt folgten seine Spieler der Anordnung – und auch Gaucho selbst trat ab. Nur eben nicht die elf Spieler am Feld. Also pfiff Schiedsrichter Braulio da Silva Machado die Partie wieder an – auch ohne Trainer und Ersatzspieler. Kurios und ein Schuss ins eigene Knie. Die Partie ging mit 0:1 verloren – und machte weltweit Negativ-Schlagzeilen.