Verfolgungsjagd mit Polizei durch Unfall gestoppt

Kein großes Interesse an Fußball hatte anscheinend ein 13-jähriger Bursch, der am Wochenende für einen großen Polizeieinsatz im Burgenland und Niederösterreich gesorgt hat. Der Jugendliche dürfte sich bei einem Match am Sportplatz von Kukmirn am Samstagnachmittag gelangweilt haben und war daraufhin in das Schiedsrichterhäuschen gelangt. Dort fand er den Schlüssel vom Wagen eines Linienrichters und entschloss sich eine „Spritztour“ mit dem Fahrzeug zu machen.