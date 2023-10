Kleingarten-Causa: SPÖ spricht sich selbst frei

Die Wogen am Badeteich in der Kleingartenanlage Breitenlee haben sich nur auf den ersten Blick geglättet. An dem idyllischen Ort hat sich Unruhe breit gemacht. Die Grundstückskäufe von hochrangigen Genossen hat aus der exklusiven Kleingartensiedlung eine rote Kommune gemacht. Die pikante Causa wurden von den Roten jetzt jedenfalls geprüft. Dabei seien keine rechtlichen Verstöße festgestellt worden. Das letzte Wort könnte trotzdem noch nicht gepsorchen sein. Das und weitere spannende Themen lesen Sie morgen in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.