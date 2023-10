Männer, so hinterlasst ihr den besten Eindruck!

Der erste Eindruck zählt - das ist in Videokonferenzen via Zoom und Co. nicht anders als bei persönlichen Meetings im Büro. Und doch gibt es Unterschiede, die sich negativ auf das Vertrauen und die Wahrnehmung der eigenen Kompetenz auswirken können, wie Forscher nun herausfanden. Das gilt insbesondere für Männer.