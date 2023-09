Millionen-Paket für LKH: Letzte Einigung erzielt

Die Unruhe in der Region ist dennoch beträchtlich, etwa weil ein Großteil der Anästhesisten an den Standort Leoben wechseln wird. Die SPÖ-Bürgermeister des Bezirks Bruck-Mürzzuschlag haben am Mittwoch in einer Sitzung eine Resolution entworfen, die eine Versorgungssicherheit und eine Attraktivierung des Standorts Bruck fordert. Die Vorlage soll nun in den Gemeinderäten der Region beschlossen werden, sagt Landtagsabgeordneter und Turnaus Bürgermeister Stefan Hofer.