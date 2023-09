Klimaaktivist: „Zivilisation steht auf dem Spiel“

Das längst überfällige Klimaschutzgesetz, das nun seit 1000 Tagen aussteht, wäre so ein Weg. Laut Wagner werde es aber bewusst verhindert: „ÖVP und WKO wollen das Gesetz nicht. Und deshalb wird es noch immer blockiert.“ Aufgabe der „Letzten Generation“ sei es, die Bevölkerung mit provokativen Maßnahmen auf die äußerst kritische Situation aufmerksam zu machen. Und das gelinge mit den Klimakleber-Aktionen auch ganz gut. Selbst wenn Florian Wagner einräumt, zu verstehen, wieso Autofahrer aggressiv auf blockierte Straßen reagieren würden: „Selbstverständlich verstehe ich das. Es weiß da natürlich niemand, was er in so einer Situation genau tun soll.“