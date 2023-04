Von Klima bis Wirtesterben: „Höchste Eisenbahn!“

Eine lange, bunte Strecke

Der Kulturverein richtet heuer zum 16. Mal ein Event mit Kunst- und Kulturprojekten in einer Region aus. Das Mühlviertel entlang der Summerauerbahn rückt in den Fokus. An Stationen zwischen Linz und dem tschechischen Horní Dvořiště (Oberhaid) gibt es unterschiedliche Aktionen und Performances. Mehr als 40 Projekte, die von 100 Beteiligten verwirklicht werden, verteilen sich auf einer Strecke von 65 Kilometern. Und die gemeinsame Klammer dabei lautet „Höchste Eisenbahn“.