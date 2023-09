Traditionsgasthaus in „Sehnsuchtsort“ verwandelt

Nach rund drei Jahren Stillstand und einem „Facelift“ eröffnet der Oberwirt in Sankt Magdalena am 27. Oktober endlich wieder seine Pforten. Gäste, die das Traditionswirtshaus von früher kennen, werden anfangs vielleicht etwas überrascht sein. So wie auch Veronika Kaufmann, die aber inzwischen ihre Meinung geändert hat.