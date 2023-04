Magdaleninger küsst den „Oberwirt“ wieder wach

Oberwirt ist Kaufmanns viertes „Baby“

In Linz ist die KaufmannGruppe bereits durch das Beenie.all day in Urfahr und den LunzerWirt im SK VÖEST Sportzentrum präsent. Seit Jänner 2023 betreibt sie zudem das CUBUS im Ars Electronica Center. „Unserer Meinung nach gehört der OberWirt zur DNA von St. Magdalena beziehungsweise Linz. Da ich selbst in St. Magdalena aufgewachsen bin, ist der Oberwirt ein Herzensprojekt für mich. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass wir als KaufmannGruppe dem Oberwirt nach mehrjährigem Stillstand neues Leben einhauchen dürfen. Der Oberwirt ist bekannt für seinen einzigartigen Ausblick und stand schon immer für urige Hausmannskost, schmackhafte Jausen und Geselligkeit. Genau das wollen wir auch in Zukunft leben. Unser Mann vor Ort ist Christian Meixner, der über langjährige Gastro-Erfahrung verfügt“, sagt Oberwirt-Pächter Philipp Kaufmann.