Bauarbeiter wird von Erdmassen lebendig begraben

Ein schrecklicher Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen in der, unweit der österreichischen Grenze gelegenen, deutschen Gemeinde Aitrach (Baden-Württemberg). Dabei wurde ein 54-jähriger Bauarbeiter in einer Grube von Erdmassen lebendig begraben. Für den Mann kam trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen jede Hilfe zu spät.