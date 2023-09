Mit Alpen-Rock ins nächste halbe Jahrhundert

Die Story im Setzkasten

Man öffnet dafür die große Sammlung (120.000 Objekte insgesamt), bannt prägnante Ausstellungsstücke in ein modernes Regalsystem, macht aus Linz einen „Setzkasten“ in 15 Kapiteln. Man streift berühmte Menschen, Gebautes, Gelebtes, die Industrie und die Donau. Auch die Zeit des Nationalsozialismus, in dem Linz ja eine zentrale Rolle spielte, klammert man nicht aus.