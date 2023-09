Schallenberg im Irak: „Neues Kapitel aufschlagen“

Illegale Migration: Rückübernahmeabkommen unterzeichnet

Es sei bereits ein Rückübernahmeabkommen unterzeichnet worden, erinnerte Schallenberg an erste Resultate der verstärkten bilateralen Beziehungen im Bereich Illegale Migration. Damit habe sich die Zahl der Rückführungen von irakischen Staatsbürgern, die in Österreich kein Anrecht auf legalen Aufenthalt haben, in den Irak fast „verzwanzigfacht“, rechnete der Außenminister vor, um die Angaben in Folge etwas zu relativeren. Die Zahl der Rückführungen sei von einer Person („oder zwei“) auf 18 gestiegen. Während des Besuchs in Bagdad soll Schallenberg zufolge auch ein „Memorandum of Understanding“ im Bereich Polizeikooperation unterzeichnet werden.