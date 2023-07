Schwedische Botschaft im Irak in Brand gesteckt

Ein nach Schweden geflüchteter Iraker, der bereits im Juni mit der öffentlichen Verbrennung einiger Seiten aus dem Koran für weltweite Proteste gesorgt hatte, will am heutigen Donnerstag offenbar erneut zündeln. In seiner früheren Heimat führte das nun zu wütenden Protesten, bei denen die schwedische Botschaft in Bagdad gestürmt und in Brand gesteckt wurde.