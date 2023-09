Auf tragischen Todesfall folgte eine Lebensrettung

„Mama, Mama!“, schrien drei Kinder (elfjährige Zwillinge und ein Neunjähriger) verzweifelt um Hilfe, als ihre Mutter (40) beim Fotografieren in der knietiefen Ischl am Sonntag gegen 13 Uhr in Pfandl, Gemeinde Bad Ischl, plötzlich zusammenbrach, bewusstlos abtrieb. Die Ischl hat derzeit eine gefühlte Temperatur zwischen plus 18 bis plus 20 Grad Celsius, so die Polizei.