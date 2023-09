„Unglück wäre nur schwer zu verhindern gewesen“

Ein großer Stein wurde zur Falle: Der grausame Tod der sechsjährigen Schulanfängerin Leilah in einem Bachbett oberhalb des Hohenzoller Wasserfalls in Bad Ischl dürfte in die Kategorie „Höhere Gewalt“ eingestuft werden. Gegen die beiden Betreuerinnen wird freilich dennoch routinemäßig ermittelt.