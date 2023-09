Feuerwehrmann rettete bewusstlose Mutter aus Fluss

Eine 40-Jährige aus dem Bezirk Gmunden hielt sich am frühen Sonntagnachmittag mit ihren drei Kindern an der Ischl in Pfandl, Gemeinde Bad Ischl, zum Baden auf. Die Ischl hat derzeit eine gefühlte Temperatur zwischen plus 18 bis plus 20° Celsius und eignet sich aufgrund der hohen Außentemperatur noch zum Baden.