Als bei der Priesterweihe der VW-Käfer streikte

Sie müssen aber ein pfiffiges Kerlchen gewesen sein, dass Sie studieren durften.

Obwohl mein schulischer Weg sehr kompliziert war und meine Eltern nicht das Geld für Schulbücher aufbringen konnten, war ich ein sehr aufmerksamer Schüler. Ich hatte ein ausgezeichnetes Gedächtnis, habe mir fast wörtlich gemerkt, was die Lehrer vorgetragen haben. Mit elf Jahren habe ich entschieden, Priester zu werden. Unser Vermieter war Schreiner und hatte eine große Werkbank. Wenn er diese Werkbank nicht gebraucht hat, habe ich sie als Altar benutzt und darauf Phantasiemessen zelebriert, die Arme ausgebreitet, den Segen erteilt. Das Problem war, dass ich vom Norden Nigerias in den Süden kam. Meine Eltern haben mich in den Zug gesetzt, und so bin ich mausallein 1500 Kilometer in unbekannte Gefilde gefahren. Mir fehlten anfänglich viele Grundlagen. Ich musste den Katechismus wieder in einer neuen Sprache lernen, aber ich ging immer wahnsinnig gern zur Schule. 1973 habe ich dann maturiert...