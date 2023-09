Gewaltbereiter Zündler mit Taser gestoppt

Völlig in Rage baut der Waldviertler vier Molotowcocktails, setzt sich mit Messer und Bajonetten bewaffnet ins Auto und braust los. Seine Familie alarmiert die Polizei. Umgehend heften sich Spezialkräfte an die Fersen des gewaltbereiten Zündlers. Nach einer wilden Verfolgungsjagd, stoppt der junge Mann schließlich, springt mit einem Messer in der Hand erst aus dem Auto und dann auf die Beamten zu. Ein Taser-Einsatz bringt ihn schließlich zur Strecke.