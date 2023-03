Affäre endet als Gefangener im eigenen Schloss

Angeklagte hat Schuldige gefunden

Denn was vor Jahren mit Zahnschmerzen begann, endete nun am Gericht in Krems (NÖ). Der Leidensweg für eine Familie aus dem Bezirk Gmünd will seit einem fatalen Fehltritt des Hausherrn mit seiner Zahnärztin kein Ende nehmen. Nach einer kurzen Affäre mit einem Schlossbesitzer wollte die abservierte Geliebte anscheinend nicht belanglos in der Versenkung verschwinden. Vielmehr ortete die Ex als studierte Medizinerin grobe gesundheitliche Missstände bei der Behandlung des Verflossenen.