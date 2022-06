Brutaler Rachefeldzug mit Messer und Axt

Drei Rumänen, zwei Tatwaffen und ein Motiv: Am Donnerstag mussten sich ein 56-Jähriger und sein 15-jähriger Stiefsohn wegen versuchten Mordes und schweren Raubes im Landesgericht Krems (NÖ) verantworten. Die beiden sollen am 22. Jänner gegen 20 Uhr bei Königsbrunn am Wagram (NÖ) einen 33-jährigen Landsmann am Pannenstreifen der S 5 mit einem Messer und einer Axt attackiert und verletzt haben. Anschließend soll das Duo dem Opfer 5000 Euro in bar abgenommen haben. Nur durch die Flucht ins Auto sei der 33-Jährige mit dem Leben davongekommen.