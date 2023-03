„Liebender“ Onkel missbraucht eigene Nichten

Vertrauensverhältnis missbraucht

Gleich mehrfach missbrauchte er damit eiskalt das Vertrauen der Familie. Und zerstörte die Unschuld junger Mädchen. Wie etwa im April 2018, als der 48-Jährige eine seiner Nichten, damals neun Jahre alt, während eines Skiurlaubes in sein Schlafzimmer lockte und Hand an sie legte. Aufgrund einer Erkältung war das Mädchen in der Obhut des Onkels geblieben. Oder im Sommer 2019, als er die Schwester der Kleinen im Haus der Großmutter beim Spielen unsittlich begrapschte. Aber auch am 70. Geburtstag der Oma soll es zu Übergriffen auf die Mädchen gekommen sein. Die Opfer wollte sich aber nicht ihrem Schicksal ergeben und erzählten ihrer Mutter von den schrecklichen Vorfällen.