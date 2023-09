Geschenk-Affäre: Kommt die nächste Vize-Abwahl?

Nach einer Stunde war die Krisensitzung der bündischen Obleute am Donnerstag in Innsbruck zur aktuellen Geschenk-Affäre des VP-Vizebürgermeisters schon wieder vorbei. Mit an Bord unter anderem auch Wirtschafts-LR Mario Gerber als Vertreter des WB Innsbruck Stadt. Beschlossen wurde ein Vierzeiler, mit dem Vize Hannes Anzengruber per Ultimatum aufgefordert wird, sich in der Sache zu erklären, und zwar schriftlich. Dieser schickte kurz darauf per E-Mail eine vorgefertigte Stellungnahme, die auch der „Krone“ vorliegt. In dieser beantwortet er eigentlich keine der relevanten Fragen. Im Endeffekt richtete er damit seiner eigenen Partei aus: Habt’s mich gern, ich mach’ sowieso, was ich will und ihr seid alles Kasperl’n.