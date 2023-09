Affäre weitet sich aus: Noch mehr Wahlgeschenke

Idee erscheint in neuem Licht

Einmal abgesehen davon, dass in den Statuten der ÖVP derartiges gar nicht vorgesehen ist, erscheint Anzengrubers Idee vor dem Hintergrund seiner jüngsten Verteilaktion in einem neuen Licht. Denn zuerst 1100 Freizeitkarten an Institutionen zu verteilen, für die er politisch zuständig ist, und gleichzeitig die Einbindung von Wählern in strategische Entscheidungen zu fordern, ist ein Manöver, das nicht sehr schwer zu durchschauen ist.