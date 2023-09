Vize will von Vize wissen: „Wer hat das bezahlt?“

Anzengruber scheint schon prächtig in Wahlkampflaune zu sein. Unlängst verteilte er Freizeit-Erlebniskarten an alle 984 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Innsbrucks. Vor Kurzem folgten weitere 130 Karten an Dienstnehmer und -innen des Pflegeheims St. Josef am Inn. Inhaber dieser Karten erhalten für Begleitpersonen vergünstigten Eintritt zu 150 Tiroler Freizeiteinrichtungen. So weit, so gut.