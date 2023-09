Eine Art.Week wie bei der Biennale in Venedig

„Die Altstadt mit ihrer Schönheit und Besonderheit liegt uns am Herzen“, sagen Barbara Mungenast und Franky Kühberger. „Darum wollen wir mit der Steyr.Art.Week Akzente setzen, auch um viele Leute hierher einzuladen.“ Das Konzept dieser neuen Kunstwoche lässt ein wenig an die Biennale in Venedig denken, in der sich Palazzi für die Kunst öffnen.