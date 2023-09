Olena Selenska: „Mein Sohn vermisst seinen Vater“

„Kinder träumen vom Reisen“

Ihre Kinder würden vom Reisen, von neuen Erfahrungen und Gefühlen träumen. „Sie hat eine solche Gelegenheit nicht“, sagte Selenska über ihre Tochter. Es gebe Grenzen für das, was man sich erlauben könne. Die ukrainische First Lady tritt öfter in der Öffentlichkeit auf. In einem früheren Interview mit der Bild-Zeitung (2022) sagte sie, dass es ihr von Anfang an klar gewesen sei, dass ihr Ehemann Kiew nicht verlassen werde. „Wenn ein Land im Krieg ohne Führung bleibt, dann wird es erschüttert.“