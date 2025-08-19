Ex-Weltmeister aus USA abgeschoben und inhaftiert!

„Eklatante Sicherheitsbedrohung“

Die US-Behörden teilten zudem mit, Chavez habe in seinem Antrag auf einen dauerhaften Aufenthalt in den USA falsche Angaben gemacht. Er habe sich deshalb illegal im Land aufgehalten. Die Einwanderungspolizei bezeichnete den Mexikaner als „eklatante Bedrohung der öffentlichen Sicherheit“. Chavez hatte 2011 den WM-Titel im WBC-Mittelgewicht erobert. Zwei Jahre davor wurde er positiv auf Doping getestet und gesperrt. Ende Juni hatte Chavez in Kalifornien ein einseitiges Duell gegen den berühmten Influencer Jake Paul verloren.