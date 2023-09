Gitarrenklänge hallen wieder durch die Innenstadt

Auftakt mit bekannter Band

Den Auftakt zur einzigartigen Veranstaltungsreihe macht gleich die Band von Komljenovic selbst. „Wir spielen am Donnerstag, 7. September, ab 18.45 Uhr beim Schlosswirt in der St. Veiter Straße“, erzählt der begeisterte Musiker. Und ganze drei Tage lang können die Musikfans dann zehn verschiedene Bands in verschiedenen Lokalen der Klagenfurter Innenstadt live erleben.