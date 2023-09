Villachs Skisprung-Hit im Jänner wackelt nun doch

Jeweils über 1000 Zuschauer bei den zwei Bewerben, Fan-Massen bei der Siegerehrung in Villachs Innenstadt. Tolle TV-Quoten (je 300.000 in Österreich, über 3 Millionen in Deutschland) in vielen Ländern. Der Skisprung-Weltcup der Damen in Villach war im Dezember 2022 ein großer Hit. Und sollte am 3. und 4. Jänner seine Fortsetzung finden - der Bewerb steht fix im FIS-Kalender.