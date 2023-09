Mann wollte mit gefälschtem Pass über Grenze

Mit einem gefälschten slowenischen Ausweis hat sich ein türkischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Karawankentunnel ausgewiesen. Daraufhin wurde der 19-Jährige festgenommen. In seinem Reisegepäck konnten dann gültige türkische Ausweise, also ein Reisepass und ein Personalausweis sowie ein Führerschein gefunden werden. Der Mann wird angezeigt.