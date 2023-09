Suche nach gelähmten Vögeln an den Lacken

Die Parndorfer Tierärztin Claudia Herka ist jedes Jahr mit ihren Helfern an den Lacken unterwegs, um betroffene Vögel einzusammeln. Heuer sind es insgesamt weniger Tiere, die sie gefunden hat. Das hat mehrere Gründe. Zum Ersten hat sich das „Sammelgebiet“ in diesem Jahr um den Zicksee in St. Andrä verringert. Denn dieser ist leer und zugewachsen. Ergo gibt es keine Vögel, die dort fressen und den Erreger dadurch aufnehmen könnten. Zum Zweiten ist die ganz große Hitze diesmal später aufgetreten. „Im Vorjahr waren wir schon im Juli unterwegs. Dieses Mal war es August“, weiß die Tierärztin. Der Regen und die kühleren Temperaturen der vergangenen Tage haben die Situation auch schon wieder entschärft. „Ich glaube, die heurige Botulismus-Saison ist vorbei“, ist Herka vorsichtig positiv.