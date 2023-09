In neuer Serie „Choose Love“ entscheiden die Seher

Um die Aufmerksamkeit der Streamingfans auf sich zu ziehen, braucht es heutzutage in der Angebotslawine das Besondere, das Innovative: Netflix nimmt sich das mit der neuen romantischen Komödie „Choose Love“ zu Herzen. Denn in dem Film entscheiden die Zuschauer, wie es weitergehen soll. Alle paar Minuten wird eine Frage eingeblendet und per Klick folgt die gewünscht Weichenstellung.