„Cruel Summer“: Mord, Intrigen und 90er-Songs

In einer Kleinstadt in den USA erleben Megan (Sadie Stanley) und ihr bester Freund Luke (Griffin Gluck) eine idyllische Teenagerzeit - bis der Neuzugang Isabella (Lexi Underwood) allen Landeiern den Kopf verdreht. Die geheimnisvolle Schönheit drängt sich zwischen Megan und Luke, der alsbald das Zeitliche segnet. Doch wer ist schuld an seinem Tod? Über drei Zeitebenen hinweg wird das Intrigen-Netz gesponnen - und weil die Handlung um die Jahrtausendwende spielt, wird der Soundtrack alle Millennials hoch erfreuen. An die erste Staffel kommen die neuen Episoden zwar nicht heran, sind aber trotzdem sehr unterhaltsam.