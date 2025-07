Straße und Gleise: Sperren nach Muren, Sturzfluten

Gefordert waren die Tiroler Einsatzkräfte vor allem im Wipptal bzw. am Eingang des Stubaitals. Nach den Starkregenfällen am späten Nachmittag gingen gleich mehrere Muren auf die B182 Brennerstraße ab. Die Straße musste im Bereich ab der Stefansbrücke in Richtung Matrei bis zur Kreuzung Schönberg-Matrei gesperrt werden. Die ersten Aufräumarbeiten hatten bereits am Abend begonnen. Sie wurden am Donnerstag fortgesetzt, sodass die Straße im Laufe des Tages voraussichtlich wieder geöffnet werden kann.