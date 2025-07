Streit um Grenze eskaliert: Heftige Schusswechsel

Der Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha spitzt sich weiter zu. In der Grenzregion kam es am Mittwoch nach Angaben beider Seiten zu intensiven Schusswechseln. Die thailändische Armee erklärte, kambodschanische Soldaten hätten eine Militärbasis in der Provinz Surin angegriffen. Kambodscha hingegen beschuldigte Thailand, den ersten Schuss abgegeben zu haben.