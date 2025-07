Tennis-Star abgeblitzt! Nadal sagt Zverev ab

Nach dem Wimbledon-Aus gegen Arthur Rinderknech war Zverev in ein tiefes Loch gefallen. Er fühle sich leer und allein, hatte der 28-Jährige gemeint und in Aussicht gestellt, doch wieder einen neuen Trainer anstelle seines Vaters zu suchen. Das hätte Toni Nadal sein sollen, der mit seinem Neffen ein legendäres Gespann gebildet hatte. Doch nach gemeinsamen Trainingstagen in der Akademie kam der 64-Jährige nun zu dem Schluss, dass diese Position für ihn zu intensiv wäre.