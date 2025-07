Konzerne umwerben Grundeigentümer in Kärnten

Mit 51,55 Prozent der Stimmen hatten sich am 12. Jänner 2025 die Windkraftgegner bei der Kärntner Volksbefragung durchgesetzt – ein Vorschlag der Landesregierung zu einer auf sieben Gemeinden beschränkten Zonierung hatte nicht gereicht, um die Skepsis in der Bevölkerung zu überwinden. Und so rauften sich Ende Jänner alle Kärntner Parteien zusammen und beschlossen eine Sperre für neue Bewilligungen bis 21. Februar 2026.