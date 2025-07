Nach 34 Matches lädt Misolic Akkus am Meer auf

Sein nächster Einsatz ist beim ATP-Challenger in Sumter im US-Bundesstaat South Carolina ab 12. August geplant. Dort will er sich auch wettkampfmäßig auf Hartplatz für die US Open vorbereiten. Doch so richtig daran denken wollte Misolic nach seinem Achtelfinal-Aus gegen Botic van de Zandschulp am Mittwoch noch gar nicht. Zu strapaziös waren die vergangenen Wochen.