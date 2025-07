Warum Mondsee einer Frau (48) ganz alleine gehört

Wie geht es nach der Ankündigung der Besitzerin Anna Mathyl, alle Pacht- und Mietverträge am Mondsee zu kündigen, weiter? In der Region ist die Aufregung groß. Und es gibt Fragen. Etwa: Wie kann es sein, dass ein so großes Stück Natur einer Person ganz alleine gehört? Die „Krone“ kennt die spannende Historie – und die geht sehr weiter zurück.