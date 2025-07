Outfit-Debatte: „Gebe meine Weiblichkeit nie auf!“

„Grenzwertig“

Kritik kommt auch aus den eigenen Reihen: „Wenn du auf Augenhöhe mit Spielern und Funktionären sprechen willst, ist das nicht förderlich. Incardona kümmert sich hauptsächlich um DAZN BET – heißt, sie präsentiert die Wett-Quoten. Und das sehr sexy. Teilweise vulgär“, sagt beispielsweise die Schweizer Sportmoderatorin Valentina Maceri in der „Bild“-Zeitung. „Persönlich würde ich sagen, dass es teilweise schon grenzwertig ist, wie sich Reporterinnen in Italien am Spielfeldrand präsentieren. Ich finde, Frauen dürfen sexy sein, aber immer mit Stil und Klasse. Das fehlt manchmal in Italien. Hier gilt stark das Prinzip: Sex sells.“