Aktionsplan für Kindergartenpersonal

Schneller Wiedereinstieg in das Berufsleben

Das liege laut Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) vor allem daran, dass „vielen Frauen in Vorarlberg der Wiedereinstieg ins Arbeitsleben nach der Karenz wichtig“ sei. Sie und Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) rechnen damit, dass in den nächsten fünf Jahren 225 neue Kinderbetreuungsgruppen benötigt werden, für die es rund 600 zusätzliche Fachkräfte braucht - 245 in Kindergärten und 355 in Kleinkindgruppen.