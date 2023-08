„Tourismuslehre ist nur für wenige die erste Wahl“

Österreichweit gibt es Zuwächse von sieben Prozent. Nicht in Salzburg. Es gibt kaum Bewerbungen. Ich merke es in meinen Betrieben. Früher hatte ich neun Lehrlinge, aktuell zwei. Keiner davon steht in der Küche. Wir kämpfen noch mit unserem Ruf. Nur für wenige ist der Tourismus die erste Wahl. Viele Eltern dürften noch das Bild haben, dass Kinder in den Betrieben geprügelt werden. Das sind, sollte das überhaupt vorkommen, absolute Ausnahmen.