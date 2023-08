Führerschein abgenommen nach positivem Alkotest

Samstag in den frühen Morgenstunden fuhr eine 23-jährige Frau aus Villach ihr Auto auf der B84 Faakerseestraße in Richtung Drobollach. In Mittewald kam ihr in einer Linkskurve ein dunkler Pkw auf ihrem Fahrstreifen entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, verriss sie ihren Wagen nach rechts und kam dabei ins Schleudern.