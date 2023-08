So locken virtuelle Influencer mit falschen Reizen

17,4 Milliarden US-Dollar - so viel Geld stecken Unternehmen Schätzungen zufolge weltweit allein heuer in das Marketing mit Influencern. Das entspricht einer Verzehnfachung der im Vergleich dazu geradezu lächerlich wirkenden 1,7 Milliarden Dollar, die es noch 2016 waren. Und die Ausgaben für das Werben auf Instagram und Co. dürften in den kommenden Jahren laut HypeAuditor weiter steigen: 2025 soll der Markt bereits 22,2 Milliarden Dollar schwer sein. Das weckt Begehrlichkeiten - nicht nur bei menschlichen Influencern.