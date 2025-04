Ukrainer ging spazieren, starb dann in Kirchenhaus

Ermittler können erst am Montag zum Tatort

Fakt ist: Es wird weiter wegen Fremdverschulden ermittelt. Ex-Student Mykhailo, der in wenigen Tagen seinen 29. Geburtstag gefeiert hätte, ist nicht an der oberflächlichen Messerwunde im rechten unteren Bauchbereich verstorben, sondern laut Obduktion an den giftigen Rauchgasen erstickt. Um das Kriminalrätsel an der noblen Innenstadt-Adresse zu klären, können die Tatortexperten erst ab Montag die Brandruine betreten. In Absprache mit den Ermittlern – und damit das Löschwasser nicht auch noch die letzten Spuren wegspült – hat die Wiener Berufsfeuerwehr aber schon Indizien gesichert.